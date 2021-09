Sahel: ministra Difesa francese in Niger, focus su possibile accordo fra Mali e Gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese, Florence Parly, è arrivata oggi in Niger nell'ambito di una visita di due giorni nei Paesi alleati nella regione del Sahel. Secondo quanto riferiscono diverse fonti, la visita di Parly è dettata dai colloqui avviati dal Mali con il gruppo Wagner, la compagnia paramilitare russa, per garantire la sicurezza del Paese. Una decisione, quest’ultima, ovviamente sgradita alle autorità di Parigi che ha avviato una controffensiva diplomatica per contrastare questo potenziale sviluppo. Una fonte del ministero francese della Difesa francese ha riferito a diversi organi di stampa che Parly discuterà i piani della Francia per rimodellare le sue operazioni militari con i Paesi della regione, e avvertirà delle potenziali conseguenze qualora il Mali dovesse stringere un accordo con il gruppo Wagner, sottolineando l'importanza che la giunta al potere garantisca lo svolgimento di elezioni democratiche il prossimo febbraio, come promesso. Alla fine del mese scorso è circolata la notizia, secondo cui le autorità di Bamako sarebbero vicine al raggiungimento di un accordo con il gruppo Wagner per l’invio di un migliaio di mercenari russi, in un contratto del valore di oltre 10 milioni di dollari al mese. Stando alle stesse fonti, l’accordo potrebbe garantire al gruppo Wagner anche l’accesso a tre giacimenti minerari, due d’oro e uno di magnesio. (segue) (Frp)