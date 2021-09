Sahel: ministra Difesa francese in Niger, focus su possibile accordo fra Mali e Gruppo Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pubblicazione della notizia, proprio Parly ha messo in guardia le autorità di transizione di Bamako dal concludere un accordo con la società di sicurezza privata russa Wagner, definendo il potenziale accordo come “estremamente preoccupante” dal momento che minerebbe gli sforzi della Francia per contrastare la minaccia jihadista nella regione del Sahel. Intanto le Forze armate francesi hanno iniziato a ridispiegare le truppe dalle sue basi a Kidal, Tessalit e Timbuktu nel nord del Mali all'inizio del mese di settembre, come previsto dalla conclusione dell'operazione Barkhane annunciata lo scorso giugno dal presidente francese, Emmanuel Macron. La Francia vuole completare la ridistribuzione entro gennaio prossimo e sta riducendo il suo contingente a 2.500-3 mila uomini rispetto ai circa 5 mila attuali, trasferendo più risorse in Niger e incoraggiando altre forze speciali europee a lavorare a fianco delle forze dei Paesi della regione. (Frp)