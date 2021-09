© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Anas comunica che è ripreso regolarmente il traffico sulla carreggiata in direzione Vergiate della strada statale 336 "dell'Aereoporto di Malpensa". Il tratto era stato provvisoriamente chiuso al traffico all'altezza nel territorio comunale di Gallarate, in provincia di Milano a causa di un allagamento avvenuto a seguito delle piogge delle scorse ore (Com)