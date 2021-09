Lega: Berlusconi, Bossi leader politico visionario che ha cambiato la storia politica dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Umberto Bossi “è un amico caro, un leader politico visionario che ha cambiato, con le sue intuizioni autonomiste e federaliste e con il suo contributo alla fondazione del centro-destra, la storia politica dell’Italia”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvia Berlusconi. “Gli sono molto grato - come lo sono tanti italiani - per la generosità con la quale si è sempre speso e per l’amore che ha sempre manifestato per la sua terra. Caro Umberto, tanti affettuosi auguri di buon compleanno”.(Rin)