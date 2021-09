Spagna: eruzione sull'isola di La Palma, in corso evacuazione popolazione a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso un'eruzione vulcanica zona di Cabeza de Vaca, nel comune di El Paso, a La Palma, una delle isole dell'arcipelago spagnolo delle Canarie. La Protezione civile e di prevenzione per le emergenze causate da rischio vulcanico, riunitosi oggi, ha raccomandato l'evacuazione preventiva della popolazione a rischio, dopo aver verificato che l'attività sismica ha raggiunto il massimo dall'inizio dello sciame a La Palma. Il Servizio sanitario delle Isole Canarie ha fornito le risorse e le attrezzature sanitarie fornite per rispondere alle azioni contemplate nel piano di evacuazione di La Palma, in caso di un possibile eruzione vulcanica sull'isola. Intanto la ministra della Scienza e dell'Innovazione, Diana Morant, ha posticipato il suo viaggio a La Palma e Tenerife previsto per oggi e lunedì, visti gli ultimi eventi. (Spm)