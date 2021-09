Venezuela-Messico: esuli e perseguitati politici, Lopez Obrador "persona non grata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione dei venezuelani perseguitati politici e in esilio (Veppex) ha dichiarato persona "non grata" il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, per "il suo appoggio e riconoscimento ai dittatori Nicolas Maduro e Miguel Diaz-Canel". Una protesta che segue l'accoglienza che il presidente messicano ha riservato agli omologhi di Venezuela e Cuba, protagonisti del VI vertice dei capi di Stato e di governo dei Paesi dell'America latina e Caraibi (Celac). "È insolito che un presidente eletto democraticamente riceva con onori un assassino come Miguel Diaz-Canel, che ha portato avanti la tirannia dei fratelli Castro nell'isola di Cuba", scrive il presidente di Veppex, José Antonio Colina. Non meno grave l'aver ricevuto "Nicolas Maduro, accusato di traffico di stupefacenti dalla giustizia degli Stati Uniti, con una taglia di 15 milioni di dollari per il suo arresto". (segue) (Mec)