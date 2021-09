Venezuela-Messico: esuli e perseguitati politici, Lopez Obrador "persona non grata" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diaz-Canel è stato anche protagonista della festa per il duecentenario dell'indipendenza del Messico, celebrata nei giorni precedenti al vertice. Nell'occasione, Lopez Obrador ha anticipato la richiesta all'omologo statunitense Joe Biden di “mostrare grandezza” e mettere fine al pluridecennale embargo contro Cuba, tema ripreso nella Dichiarazione speciale firmata a conclusione del Vertice. “Detto in tutta franchezza, non è una bella cosa che il governo degli Stati Uniti usi l’embargo per impedire il benessere del popolo cubano, con l’obiettivo che questo, obbligato dalla necessità, debba affrontare il suo stesso governo”, ha detto Lopez Obrador durante la sfilata militare, al fianco dello stesso Diaz-Canel. “Se una strategia di questo tipo dovesse avere successo”, ha proseguito il capo dello Stato, “sarebbe una vittoria di Pirro, vile e canagliesca, una macchia che neanche tutte le acque degli oceani potrebbero lavare”. Forte del più volte menzionato principio costituzionale di non ingerenza negli affari di Paesi terzi, Lopez Obrador ha anche difeso la scelta di concedere a Diaz-Canel la parola durante la sfilata e uno spazio di primo piano nelle celebrazioni. Generando altre polemiche, il presidente ha dedicato alla “indipendenza di Cuba” uno dei “Viva” che tradizionalmente accompagnano la memoria l’avvio del processo anche avrebbe liberato i messicani dal giogo spagnolo. (Mec)