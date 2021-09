Russia: attacchi hacker contro il sito web di “Novaja Gazeta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web del periodico russo “Novaja Gazeta” è stato oggetto di almeno due attacchi hacker. Ad annunciarlo il vicedirettore della testata, Kirill Martynov, secondo cui il primo attacco è iniziato alle 14:45 ora di Mosca (le 13:45 in Italia). Inizialmente le difese informatiche del portale hanno retto, ma poi la potenza dell’attacco è aumentata. “Il traffico ha raggiunto i tre gigabit al secondo. Hanno provato ad aprire il sito web di ‘Novaya Gazeta’ com tentativi sino a 550 mila volte al secondo", ha riferito. Verso le 17 (le 16 in Italia) il sito è stato ripristinato ma, dopo poco, è iniziato un attacco DDoS ancora più potente. "Questa volta la capacità è di 10 gigabit al secondo (circa 1,2 milioni di richieste per sito al secondo)", ha riferito la redazione. Attualmente il sito web della testata russa è nuovamente accessibile, anche se sembra molto rallentato. (Rum)