Onu: ministro Esteri Iran Amirabdollahian domani a New York per Assemblea generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, partirà domani per New York, negli Usa, allo scopo di partecipare ai lavori della 76esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu (Unga). Lo ha annunciato oggi il portavoce della diplomazia di Teheran, Saeed Khatibzadeh. In occasione della visita negli Usa Amirabdollahian terrà almeno 45 colloqui bilaterali con i ministri degli Esteri di diversi Paesi in Africa, Asia, Europa e Sudamerica, oltre a capi di organizzazioni internazionali, il segretario generale dell’Onu, il presidente del Consiglio di sicurezza e altri, ha proseguito il portavoce. Rispondendo a una domanda su un eventuale incontro con la parte statunitense, Khatibzadeh ha detto che “non vi è nessun piano al riguardo”. (Res)