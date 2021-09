Milano: Bolognini, rave a Rogoredo testimonia stato abbandono delle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rave party abusivo svoltosi fra sabato e domenica in via Pestagalli a Milano in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, commenta: “È un fatto gravissimo e testimonia lo stato di abbandono delle periferie milanesi. Se 900 giovani si radunano senza impedimenti con la volontà di infrangere le regole è perché manca un controllo sociale delle periferie, esattamente come è successo a San Siro ad aprile quando 300 giovani hanno sfidato le Istituzioni in strada. L'amministrazione comunale in periferia purtroppo è del tutto assente e chi vuole sfidare lo Stato lo può fare tranquillamente”. "Invece che pensare alle piste ciclabili – prosegue Bolognini –, il sindaco dovrebbe occuparsi delle periferie, creando occasioni di coesione sociale e presidio del territorio. Ringrazio il Questore di Milano, perché solo l'intervento della polizia ha posto fine allo scempio di via Pestagalli. Spero almeno che questa volta il sindaco non voglia incontrare i partecipanti al rave party come ha fatto con i rapper di San Siro e auspico – conclude – che il Questore emetta un daspo urbano verso tutti i giovani che sono stati identificati al rave party". (Com)