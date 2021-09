Libia-Italia: inviato speciale Orlando incontra presidente parlamento Saleh, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha incontrato oggi Nicola Orlando, inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza del console italiano a Bengasi, Carlo Batori, Orlando e Saleh hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia. Al riguardo, riferisce una nota del parlamento libico, le parti hanno sottolineato la necessità di tenere le elezioni nella data prefissata, il 24 dicembre di quest’anno, e il sostegno dell’Italia a uno svolgimento puntuale del voto. Le parti hanno inoltre discusso del passo compiuto dalla Camera dei rappresentanti per l’adozione di una legge per l’elezione diretta del presidente del Paese. (Lit)