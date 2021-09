Yemen: Onu condanna con forza esecuzione di nove civili da parte di ribelli Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti Houthi hanno giustiziato ieri a Sana’a nove persone, ritenute essere coinvolte nell’assassinio di Saleh al Samad, già leader del Supremo consiglio politico del movimento, ucciso nell’aprile del 2018 presso Hodeida, sul Mar Rosso. Sui social network sono circolati video che mostravano il momento dell’esecuzione, in cui i miliziani Houthi hanno ucciso i nove uomini, stesi a terra, con colpi d’arma da fuoco alla testa. I nove uomini sono stati giustiziati a piazza Tahrir, nel cuore della capitale yemenita, alla presenza di figure di spicco del movimento Houthi. “La Procura generale ha attuato il verdetto contro i nove membri della cellula della ‘Coalizione dell’aggressione’ coinvolti nell’assassinio di Saleh Ali Al Samad”, ha riferito l’emittente “Al Masirah”, vicina ai ribelli sostenuti dall’Iran. Al Samad, per diversi anni leader de facto del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale stabilito dagli Houthi, è stato ucciso insieme ad altre sei persone durante un bombardamento della coalizione militare a guida saudita, il 19 aprile 2018. (Nys)