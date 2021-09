Spagna: eruzione a La Palma, Sanchez rinvia partenza per gli Usa e vola alle Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha rinviato il suo viaggio a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si recherà alle Isole Canarie, dove è da circa un’ora è in corso un'eruzione vulcanica a La Palma. Lo ha riferito l’ufficio stampa del governo spagnolo. "In relazione alla situazione sull'isola di Palma, il presidente del governo ha rinviato il suo viaggio programmato a New York oggi e partirà in serata per le Isole Canarie per seguire lo sviluppo degli eventi", si legge nella nota. L’eruzione interessa la regione di Las Manchas, dove si trova la cresta vulcanica della Cumbre Vieja. Le strade in questa zona sono state chiuse ed è iniziata l’evacuazione delle persone di alcuni comuni vicini, in particolare quelle affette da problemi di mobilità. Le autorità stanno esortando i residenti locali a non avvicinarsi all'area dove è in corso l'eruzione. Dalla fine della scorsa settimana, l'Istituto geografico nazionale della Spagna ha registrato un aumento dell'attività sismica sull'isola di La Palma, con più di 25 mila terremoti si sono verificati in una settimana, e la scossa più potente – pari al 4,2 della scala Richter – è avvenuta domenica. L'ultima volta che l'eruzione a La Palma, quella del vulcano Tenegia, ha avuto luogo nel 1971. (Spm)