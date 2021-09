Afghanistan: attiviste protestano davanti a sede ex ministero delle Donne a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse attiviste si sono radunate oggi a manifestare davanti alla sede dell’ex ministero delle Donne a Kabul, in Afghanistan, convertito dalle autorità provvisorie talebane del Paese in “ministero per la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio”. Lo riferisce l’emittente afgana “Tolo News”, che pubblica un video della manifestazione. Le manifestanti hanno protestato ribadendo il loro diritto al lavoro e all’istruzione, a fronte delle restrizioni introdotte progressivamente dai talebani contro i diritti delle donne. Ieri, l’Unesco ha intanto lanciato l’allarme sulla situazione dell’istruzione femminile nel Paese, facendo appello a tutti gli attori in Afghanistan affinché garantiscano la riapertura delle scuole femminili. In un comunicato, la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay ha detto che se le scuole continueranno a restare chiuse, ciò rappresenterà “una significativa violazione del fondamentale diritto all’istruzione per ragazze e donne”. Anche l’Unicef ha espresso la sua preoccupazione per il destino incerto delle ragazze afgane e della loro istruzione: “Le ragazze non possono, e non devono, essere lasciate indietro”, ha detto Henrietta Fore, direttrice esecutiva dell’agenzia Onu. (segue) (Res)