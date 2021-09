Francia: Bertrand (Repubblicani), Macron si esprima su crisi diplomatica con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non può essere trattata come “una serva” degli Stati Uniti: il presidente, Emmanuel Macron, si esprima sulla crisi sorta in seguito all’accordo Aukus fra Australia, Regno Uniti e Stati Uniti. Sono le parole del presidente della regione francese dell’Alta Francia e candidato alle presidenziali del 2022, Xavier Bertrand, alla trasmissione “Gran Giurì” trasmessa dalle emittenti “Rlt”, “Lci” e da “Le Figaro”. “La domanda è capire se per gli statunitensi contano anche su di noi o se siamo in seconda divisione", ha affermato il candidato presidenziale. Macron, ha aggiunto Bertrand, "sa affrontare molte cose che non sono al livello di un Presidente della Repubblica (...) ma quando si tratta dell'interesse della Francia ancora non si è espresso". La sigla dell'accordo Aukus ha causato la rottura dell'accordo fra il gruppo francese Naval Group e l'Australia per una commessa da circa 65 miliardi di dollari per la fornitura di sottomarini. (Frp)