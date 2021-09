Roma 2021: Michetti, ascoltare cittadini è mia priorità, previsto assessore alle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltare i cittadini e dialogare con loro è la mia priorità". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti. "È il mio modo di concepire la politica e l’amministrazione. A San Basilio abbiamo discusso della necessità di un piano serio per la sicurezza e della necessità di nuovi servizi, di nuove opportunità per il quartiere - aggiunge Michetti -. Le periferie devono sentire che l'amministrazione capitolina è presente e che farà di tutto per il loro rilancio. Roma riparte dalle sue periferie, ecco perché qualora i cittadini ci dessero fiducia nel prossimo esecutivo abbiamo previsto l’assessore alle periferie", conclude. (Rer)