Usa-Russia: ambasciatore Antonov, nessuna informazione su incontro Blinken-Lavrov

- L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatolij Antonov non ha né confermato, né smentito le indiscrezioni sul potenziale incontro fra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il colloquio dovrebbe svolgersi a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si è aperta martedì scorso. "Questioni di questo tipo vengono decise a Mosca, non ho informazioni in merito", ha detto Antonov ai giornalisti. Dal 21 settembre inizierà il dibattito dell'Assemblea generale che durerà sino al 27 settembre. (Rum)