Roma 2021: Pedica (+Europa), Raggi tornado che ha devastato città, con Calenda per ricostruirla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Raggi doveva arrivare il vento del cambiamento e invece è arrivato un tornado che ha devastato la città". Lo dichiara Stefano Pedica di Più Europa durante la presentazione questa mattina alla Casa del cinema dei candidati di Più Europa nella lista Calenda. "Ricordate tutte le promesse elettorali di Raggi? Ecco i risultati: sacchi di spazzatura ammassati in tutti i quartieri della città, strade piene di buche e autobus che cadono a pezzi, quando non vanno a fuoco - aggiunge -. Mi chiedo cosa possano pensare ad esempio i turisti che percorrono sull'autobus via Labicana, una delle strade che porta al Colosseo. L'asfalto è una groviera e i mezzi traballano così tanto che rischiano letteralmente di staccarsi i pezzi. Altra nota dolente il verde. Oramai nelle ville storiche di Roma regna il degrado. Basta andare a fare un giro a Villa Ada, ridotta a un campo arato, o a Villa Lazzaroni, nel quadrante Sud della città. Non c'è quartiere che si salva dalla furia grillina. Mi chiedo solo con quale coraggio Raggi continui a chiedere ai romani di votarla, facendo una campagna elettorale come se per cinque anni fosse stata all'opposizione di se stessa. Noi di Più Europa abbiamo le idee chiare: siamo al fianco di Carlo Calenda perché pensiamo che sia la scelta migliore per la città eterna. La sua lunga campagna elettorale è la prova che è un uomo del fare che punta davvero a risolvere i problemi e far rinascere la Capitale. Pd e M5s prendano esempio dalla sua costanza e dalla sua tenacia", conclude Pedica.(Com)