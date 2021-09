Latina: Tragedia a Sonnino, tre morti in incidente tra motociclette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte ed altre tre sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale tra sole motociclette. La tragedia si è consumata tra Sonnino e Terracina sullo svincolo Frasso. L'impatto sarebbe avvenuto tra due moto che viaggiavano in direzione opposta, su una delle quali viaggiava una coppia, mentre sull'altra viaggiava un solo centauro che faceva parte di un gruppo di motociclisti Priverno. I rottami delle moto hanno centrato gli altri motociclisti ferendone 5 di cui uno in modo grave. Per i tre dell'impatto principale non c'è stato nulla da fare. Una delle due moto si è anche incendiata. (Rer)