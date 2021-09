© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio da domani partirà in maniera massiva la terza dose di richiamo del vaccino anti Covid in tutte le aziende sanitarie: destinate a trapiantati, dializzati e immunodepressi. Nel Lazio sono circa 65 mila i soggetti interessati in questa fase ai richiami. Lo ribadisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)