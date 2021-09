© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo Aukus tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti “sconvolge la politica mondiale: è il sigillo definitivo che l’unica cosa che importa è l’Asia e, per questo, si rischia di spaccare l’Europa ancora di più”. Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, intervistato a Mezz’ora in più su Rai3.(Rin)