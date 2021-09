Roma: verifiche anti alcool e a tutela della salute pubblica, oltre 50 illeciti rilevati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vendita e consumo di alcool al centro dei controlli del fine settimana da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale in diversi quartieri della Capitale tra cui Rione Monti, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio, Piazza Bologna e San Lorenzo. Dopo la chiusura di un noto locale nella zona nord di Roma, ieri sera sono state rilevate oltre 50 irregolarità legate al mancato rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 e delle regole anti alcol. Tra i pubblici esercizi sanzionato anche un locale in zona Parioli, sorpreso a somministrare abusivamente alcolici. A seguito di verifiche finalizzate al contrasto dell'abusivismo commerciale, sono stati circa 500 gli articoli posti sotto sequestro nel Centro Storico: si tratta di materiale elettronico, articoli per la telefonia, bigiotteria, venduti illegalmente su strada da parte di venditori abusivi. Oltre 200 le sanzioni a seguito di mirati controlli sul rispetto del Codice della Strada. (Rer)