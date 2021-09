Libano: Iran, invio carburante a Hezbollah è stato “normale procedura di acquisto” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importazione in Libano di carburante e olio combustibile iraniano segnala “un’assenza di sovranità” nel Paese, ha detto nei giorni scorsi il nuovo primo ministro, Najib Miqati, in un’intervista all’emittente statunitense “Cnn”. Il premier si è detto “rattristato” dall’operazione, aggiungendo: “Preferisco non fare altri commenti perché cerchiamo di risolvere questa questione in maniera calma”. Il capo del governo tuttavia non teme l’imposizione di sanzioni contro il Paese, dato che l’esecutivo “non ha approvato” le importazioni. “Non siamo affatto coinvolti in questa faccenda, dunque non penso che il governo sarà sottoposto a sanzioni”. Giovedì scorso, 16 settembre, 80 autocisterne cariche di carburante iraniano sono giunte nella regione della Bekaa dalla Siria, dove il combustibile è stato scaricato da una nave attraccata al porto di Baniyas. (segue) (Res)