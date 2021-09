Libano: Iran, invio carburante a Hezbollah è stato “normale procedura di acquisto” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati di tracciamento di “Tanker Trackers” l’Iran ha inviato in Siria quattro navi cisterna contenenti 33.000 tonnellate di prodotti petroliferi con l’obiettivo di alleviare la crisi energetica del Libano. Per trasferire in Libano via terra il carico sono necessarie circa 792 autocisterne. Sebbene la petroliera iraniana non abbia attraccato a Beirut, il Libano potrebbe rischiare di subire sanzioni dato che il carburante è stato finanziato, trasportato e distribuito tramite entità sanzionate dagli Stati Uniti. Il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah ha detto in un discorso all’inizio di questa settimana che la fornitura di un mese di carburante iraniano sarebbe stata donata a istituzioni come ospedali pubblici, Croce Rossa libanese, forze di protezione civile e orfanotrofi. Secondo il leader di Hezbollah, ospedali privati, panetterie, fabbriche che producono medicinali e altre istituzioni potranno acquistare il carburante a basso costo in lire libanesi. Nasrallah ha affermato di non aver ancora determinato il prezzo, ma ha affermato che sarà molto conveniente e senza alcun scopo di lucro. (Res)