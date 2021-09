Onu: Di Maio da domani parteciperà a 76 Assemblea generale delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, parteciperà alla settimana di alto livello della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga), che si terrà a New York dal 20 al 25 settembre. Nell'ambito dei lavori delle Nazioni Unite, si legge in una nota della Farnesina, centralità sarà riservata alla discussione dei temi legati alla risposta internazionale alla pandemia e alle numerose crisi securitarie e umanitarie in corso, a cominciare dall'Afghanistan. A questo tema saranno infatti dedicati i principali appuntamenti nell'agenda del ministro Di Maio, quali la riunione ministeriale Ue e numerosi incontri bilaterali che egli avrà a margine dell'Assemblea generale. Su iniziativa della Farnesina si terranno inoltre due eventi dedicati all'Afghanistan: il primo, con focus su donne e bambine afghane e sull'esigenza di tutelare i progressi sinora fatti nel campo dell'affermazione e promozione dei loro diritti. Il secondo evento si svolgerà nell'ambito della presidenza italiana del G20, con la convocazione di una riunione dei ministri degli Esteri sull'Afghanistan presieduta dal ministro Di Maio, in vista del vertice G20 dei capi di Stato e di governo sullo stesso tema. (segue) (Com)