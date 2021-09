Onu: Di Maio da domani parteciperà a 76 Assemblea generale delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro copresiederà inoltre, insieme agli omologhi tedesco Maas e francese Le Drian, la riunione sulla Libia nel quadro del Processo di Berlino; presiederà la riunione ministeriale del gruppo "Uniting for Consensus" sul processo di riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu e parteciperà al vertice Global Governance Group (3G) in qualità di Presidenza di turno G20. Durante la settimana di alto livello, sono altresì previsti colloqui del ministro Di Maio con il Segretario Generale dell'OnuGuterres e con il presidente dell'Assemblea generale Shahid. (Com)