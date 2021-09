Rifiuti: Ama, raccolte 140 tonnellate di ingombranti con "il tuo quartiere non è una discarica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 140 tonnellate di materiali consegnate questa mattina dai romani nelle postazioni messe a disposizione da Ama. E’ ripresa questa domenica nei municipi dispari, con il primo appuntamento dopo la pausa estiva, la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, raccolta straordinaria di rifiuti urbani, ingombranti ed elettronici organizzata dall'azienda assieme al Tgr Lazio. "Nei vari siti messi a disposizione questa mattina dall’azienda - si legge in una nota di Ama - sono stati raccolti e differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) ed altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). A ciò si è aggiunta la possibilità per i cittadini di consegnare, in alcune delle postazioni, anche libri usati all’ associazione Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all'associazione ciclonauti, ausili o protesi sanitarie all'associazione Joni and Friends Italia e vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale Ways onlus". (segue) (Com)