Rifiuti: Ama, raccolte 140 tonnellate di ingombranti con "il tuo quartiere non è una discarica" (2)

- "A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori tutte le operazioni di raccolta si sono svolte, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento - continua la nota di Ama -. 'Il tuo quartiere non è una discarica' tornerà nei municipi pari domenica 17 ottobre. E’ inoltre previsto un appuntamento speciale supplementare per domenica prossima (26 settembre) riservato al solo I municipio vista l’impossibilità dare luogo oggi all’iniziativa a causa della chiusura al traffico di numerose strade attraversate dal percorso della Maratona di Roma". Ama ricorda "come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al 'ChiamaRoma' 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale. Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono comunque disponibili sul sito di Ama o contattando il numero verde 800 867 035". (Com)