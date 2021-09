Ancona: Guerini su minacce a Bentivogli, vai avanti con stessa determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso solidarietà a Marco Bentivogli, coordinatore e cofondatore di Base Italia ed ex segretario generale della Fim Cisl, per le "gravi minacce" ricevute. "Ti siamo tutti vicini, vai avanti con la stessa determinazione!", ha scritto Guerini in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Questa mattina nell'abitazione di Bentivogli è stata trovata una lettera di minacce nei suoi confronti, della sua famiglia e degli uomini della scorta. (Res)