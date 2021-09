Roma: guida scooter rubato e senza casco, denunciato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato, la scorsa notte, un 38enne romano, per i reati di ricettazione e tentato furto. L’uomo è stato notato dai militari in via dei Volsci mentre era alla guida di un motociclo, senza casco, ed è stato subito bloccato. I controlli effettuati alla banca dati, hanno permesso ai militari di accertare che lo scooter sul quale viaggiava il 38enne, era stato denunciato rubato da una romana 48enne, e che poco prima aveva cercato di rubare il casco contenuto all’interno del bauletto.Il motociclo è stato restituito alla legittima proprietaria. (Rer)