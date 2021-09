Ostia: Possanzini (Sce), altro cantante "diffidato" al X Village, scriverò a prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Niko Pandetta "arriva lo 'spettacolo' di Daniele De Martino all'X Village" di Ostia. "Parliamo di un cantante diffidato addirittura dalla Questura di Palermo per espliciti riferimenti a sostegno della mafia e contro i pentiti. Non è accettabile che l'Amministrazione della legalità, per altro alla guida di un Municipio che ha conosciuto recentemente anche lo scioglimento per mafia, non intervenga per fermare questa 'esibizione' vergognosa e pericolosa". Lo si legge in una nota di Marco Possanzini di Sinistra civica ecologista. "Va precisato che gli spettacoli che si svolgono all'interno dell'X Village, una manifestazione promossa e autorizzata dal Municipio X, devono essere comunicati all'Amministrazione al fine di poter valutare l'offerta culturale proposta dagli organizzatori dell'evento. Davanti ad una esibizione che rischia di trasformarsi in una sequenza di espliciti riferimenti a sostegno delle mafie, considerato il precedente che vede addirittura l'intervento della Questura di Palermo al fine di diffidare De Martino, visto che ci troviamo in un Municipio dove la presenza delle mafie e della criminalità è tutt'altro che residuale, la Presidente di Pillo e la delegata alle periferie hanno il dovere di attivarsi per far sospendere lo 'spettacolo' in programma. Confidiamo sul fatto che l'Amministrazione si attiverà per fermare quella che rischia di diventare una vergognosa parata a sostegno della mafia. Nel frattempo, in attesa che qualcuno dal Municipio X dica qualcosa ai cittadini -dice Possanzini-, scriveremo al Prefetto Piantedosi per chiedere un autorevole intervento al fine di fermare l'esibizione in programma". (Com)