Algeria: Bouteflika sarà seppellito fra i "martiri" della guerra di indipendenza

- L’ex presidente dell’Algeria, Abdelaziz Bouteflika, deceduto venerdì scorso a 84 anni a seguito di un attacco cardiaco, sarà seppellito questo pomeriggio nel cimitero di El Alia, ad Algeri, nell’area che ospita le spoglie degli eroi della guerra di indipendenza algerina. La cerimonia d’onore, tuttavia, sarà diversa rispetto a quella riservata ai suoi predecessori. Secondo la televisione ufficiale algerina, le esequie avranno luogo questo pomeriggio nella piazza dei Martiri, dove si trovano le tombe delle grandi personalità e dei “martiri” della guerra di indipendenza algerina. Agli ex presidenti deceduti sono state riservate simili cerimonie di sepoltura. In occasione dei funerali ufficiali di Ahmed Ben Bella, primo presidente algerino dopo l’indipendenza (1963-1965), seppellito nell’aprile del 2012, lo stesso Bouteflika, allora presidente, ha accompagnato personalmente la bara dal Palazzo del popolo, dove la salma era stata collocata inizialmente, fino al cimitero di El Alia, alla presenza di alti esponenti della classe politica e di dirigenti algerini e stranieri. Simile è stato il funerale del terzo presidente algerino, Chadli Bendjedid (1979-1992), celebrato nell’ottobre del 2012 dopo la proclamazione di otto giorni di lutto nazionale, come avvenuto per Ben Bella. In occasione della morte di Bouteflika il suo successore, Abdelmadjid Tebboune, ha ordinato ieri di issare le bandiere a mezz’asta in tutto il Paese per tre giorni. Al funerale parteciperà anche il fratello di Bouteflika, Said, attualmente incarcerato per corruzione ma autorizzato ad assistere alla cerimonia, secondo quanto ha riferito il suo avvocato, Salim Hajouti. (segue) (Res)