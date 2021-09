Algeria: Bouteflika sarà seppellito fra i "martiri" della guerra di indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bouteflika, 84 anni, è deceduto in seguito a un arresto cardiaco nella sua residenza di Zeralda. Debilitato e stanco dopo un grave ictus subito nel 2013, Bouteflika ha rassegnato le dimissioni ad aprile 2019 a seguito delle vaste proteste esplose nel Paese nordafricano, il 22 febbraio dello stesso anno, contro la sua candidatura al quinto mandato presidenziale. Prima di dimettersi l’ex capo dello Stato ha governato il Paese per due decenni, dopo essere stato eletto per la prima volta il 27 aprile 1999 con il Fronte di liberazione nazionale (Fln). Nato il 2 marzo 1937 a Oujda, in Marocco, Bouteflika si è unito all’Esercito di liberazione nazionale (Aln) a 19 anni. Nel 1962, con l’indipendenza dell’Algeria, è stato nominato a soli 25 anni ministro della Gioventù e dello Sport nel governo del presidente Ahmed Ben Bella, prima di diventare – a 26 anni – ministro degli Affari esteri, carica che ha successivamente ricoperto per più di 15 anni (tra il 1963 e il 1979). Veterano della guerra per l’indipendenza dell’Algeria, negli ultimi anni della sua vita l’ex capo di Stato – complici le precarie condizioni di salute – è stato visto sempre più raramente in pubblico. (segue) (Res)