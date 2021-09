Algeria: Bouteflika sarà seppellito fra i "martiri" della guerra di indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inviato un messaggio di condoglianze al presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, per la morte dell’ex capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika, annunciata lo scorso 17 settembre dalla presidenza di Algeri. Nel messaggio, riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”, il sovrano “afferma di aver appreso con profonda afflizione e viva emozione la notizia del decesso dell’ex presidente algerino”. In questa “triste circostanza”, il re esprime al presidente algerino e, tramite lui, alla famiglia del defunto “le sue vive condoglianze e la sua sincera compassione”, prosegue il messaggio. Il sovrano afferma di ricordare “i legami particolari” di Bouteflika con il Marocco, “sia durante i periodi dell’infanzia e degli studi nella città di Oujda” (dove l’ex presidente nacque nel 1937), sia “ai tempi della militanza per l’indipendenza della sorella Algeria”. (Res)