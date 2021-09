Milano: Sala, il Museo del Novecento ospiterà la collezione Mattioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo del Novecento di Milano ospiterà la collezione Mattioli. Lo annuncia su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “È una splendida notizia per la città, perché significa che la più importante collezione d'arte privata su Futurismo e Metafisica, con capolavori di Boccioni, Balla, Morandi e Sironi. solo per ricordarne alcuni, potrà finalmente essere ammirata” aggiunge il primo cittadino del capoluogo lombardo. “Il Museo del Novecento, che è stato oggetto negli ultimi 5 anni di un rinnovamento e riallestimento totale diventerà sempre di più un polo artistico di rilievo nazionale e un punto di riferimento per chi vuole ammirare l'arte italiana della prima parte del secolo scorso” si legge nel post (Rem)