Casa: Gasparri, nessuna revisione degli estimi catastali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci sarà nessuna revisione degli estimi catastali. Il Parlamento ha votato con chiarezza e Forza Italia è determinata. Il ‘giavazzismo’ non passerà. Se qualche professore vive sulle nuvole lo riporteremo sulla terra. Sosteniamo questo governo per il risanamento economico ma soprattutto per le vaccinazioni e la gestione seria dell’emergenza Covid". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. "E su questi versanti siamo impegnati e riteniamo di aver contribuito in maniera decisiva a risultati apprezzabili. Invece la revisione degli estimi catastali sarà cancellata ed accantonata - aggiunge -. Non crediamo alla favoletta dell’invarianza fiscale e non riteniamo che la casa debba essere colpita. La cosa è stata già definita e quindi è totalmente archiviata. Forza Italia è il partito che difende la casa e propone il ‘patto per la casa’: nessuna revisione degli estimi catastali, proroga dei bonus per il 110 per cento per le ristrutturazioni edilizie, per le facciate e degli ecobonus, spazio a una moderna legislazione sulla rigenerazione urbana e risposte alla crisi delle locazioni commerciali. Queste sono le proposte concrete di Forza Italia su cui non faremo un passo indietro e che sono fondamentali anche per il rilancio dell’economia collegata al comparto”. (com)