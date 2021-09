Imprese: parte Micam, manifestazione pronta a dare slancio alla ripresa del calzaturiero - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata oggi la novantaduesima edizione di Micam Milano, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 in presenza a Fiera Milano (Rho). Tra grandi conferme e importanti new entries, Micam Milano si preannuncia come l'evento più completo per offrire agli operatori un'anteprima sulle collezioni primavera – estate 2022 e sui trend del settore. (Video: Agenzia Nova) (Rem)