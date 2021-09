Imprese: Giorgetti, Micam bellissimo segnale per economia - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L'inaugurazione di Micam, salone internazionale promosso da Assocalzaturifici in Fiera Milano a Rho, "è un segnale di ripartenza, io l’ho definito un rinascimento perché non è soltanto economia. La riapertura di Fiera per tutta l’area di Milano significa ripartenza di tutte le attività economiche non soltanto quelle che sono coinvolte nella fiera" lo ha detto durante l'inaugurazione il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. (Video: Agenzia Nova) (Rem)