Vaccino: Moratti, in Lombardia ottimi risultati, appello agli indecisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, l’assessore al welfare e vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti spiega: “Prosegue con successo la campagna vaccinale anti covid in Lombardia, è stato infatti superato l'88 per cento delle adesioni sulla popolazione vaccinabile over 12 e siamo quasi all'82 per cento della vaccinazione completata”. “Gli over 80 - prosegue nei dati Moratti - risultano vaccinati al 95 per cento, gli over 60 al 93 per cento e i giovani 12-29 anni all'83 per cento. Straordinaria l'adesione dei ventenni (20/29) che supera il 90 per cento, mentre sono in crescita quelle dei ragazzi 12/19 oltre il 75 per cento. Bene anche le adesioni dei trentenni (84 per cento), dei quarantenni (83 per cento) e dei cinquantenni (89per cento). Proseguendo di bilanci, Moratti spiega che sono state superate 14,5 milioni di somministrazioni totali, con una media settimanale di quasi 33mila inoculazioni al giorno per un totale di 230mila vaccinazioni tra il 12 e il 18 settembre. Quasi al 91per cento la percentuale dei vaccini somministrati sul consegnato. “A questo punto, l'invito a vaccinarsi va agli indecisi, anche una loro adesione è fondamentale. Ne mancano 250mila, vacciniamoci per continuare a vivere una vita normale nella socialità, nella scuola e nel lavoro, e per proteggere le persone più fragili” aggiunge la vice presidente della Lombardia. “Un plauso va al senso civico dei lombardi e un grazie a medici, infermieri, volontari, amministrativi, protezione civile ed esercito. Senza la loro professionalità e senza il senso civico dei lombardi non sarebbero stati possibili questi risultati” conclude Letizia Moratti. (Rem)