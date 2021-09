Catalogna: migliaia di persone in piazza contro ampliamento aeroporto El Prat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone stanno manifestando a Barcellona contro l'ampliamento dell'aeroporto "El Prat" ed altre grandi infrastrutture della regione basate su una "crescita intensiva". La manifestazione è stata convocata da "ZeroPort" e "Red por la justicia climatica", sigle che riuniscono 300 organizzazioni di tutta la Catalogna e associazioni storiche ecologiste e ambientaliste, fra cui il sindacato Unió de Pagesos. La protesta era stata convocata molto prima che fosse presa la decisione di fermare l'espansione di El Prat a causa della mancanza di consenso politico nel governo catalano ed è stata confermata per rendere chiara l'opposizione di queste organizzazioni a qualsiasi altro progetto di ampliamento. Alla manifestazione hanno aderito anche rappresentanti di Candidatura di unità popolare (Cup), Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Unidas Podemos (Up). Nel caso di Erc e Up non non è presente alcun esponente del governo catalano, né la sindaca di Barcellona, Ada Colau, nonostante sia stata la leader politica dell'opposizione all'espansione dell'aerodromo di Barcellona. Gli organizzatori hanno deciso di confermare la protesta nonostante il fatto che il governo di Pedro Sanchez abbia deciso 15 giorni fa di fermare il progetto di espansione dell'aeroporto che avrebbe comportato un investimento di 1,7 miliardi di euro.(Spm)