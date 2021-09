Roma: mamma pusher in manette a Prima Porta, arrestato anche 37enne a La Storta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Roma Cassia, in due distinte operazioni, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e hanno sequestrato circa 11mila euro in contanti. Nello specifico, i carabinieri della stazione di Prima Porta, indagando nel mondo dello spaccio degli stupefacenti, hanno fatto scattare un blitz all’interno di un’abitazione di una 51enne romana. Una volta all’interno, i militari, supportati dai colleghi del Nucleo carabinieri cinofili di Roma Santa Maria di Galeria, hanno rinvenuto 24 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento e il taglio delle dosi e denaro contante. (segue) (Rer)