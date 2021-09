Roma: mamma pusher in manette a Prima Porta, arrestato anche 37enne a La Storta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'operazione diversa i carabinieri della stazione di La Storta, poco più tardi invece, hanno arrestato un cittadino romeno di 37 anni, poiché a seguito della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma in contanti 10.800 euro. I due sono stati arrestati, in attesa del rito di convalida. (Rer)