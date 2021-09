Milano: Fratelli di San Francesco, aumentano i senzatetto in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumentano a vista d'occhio i senzatetto che stazionano a Milano, e noi non li lasceremo soli: nel 2020 sono abbiamo avuto con loro 34.821 contatti, con una media di 95 persone incontrate ogni notte dalla nostra Unità mobile". Lo dichiara in una nota Fratel Clemente, direttore delle opere della Fratelli di San Francesco d'Assisi, che continua: "Ogni notte vengono consegnati loro generi di conforto adeguati alla stagione: ora che siamo in estate bibite fresche e alimenti leggeri; d'inverno the caldo e alimenti nutrienti. Inoltre vengono consegnati loro biancheria ed indumenti adeguati al periodo, e d'inverno coperte e sacchi a pelo. Ed è proprio in vista della stagione autunnale, che comincia a breve, - continua Fratel Clemente - che stiamo cercando nuovi volontari che possano aiutarci e prepararsi per l'inverno, quando i senzatetto avranno maggiore bisogno di essere aiutati" ha concluso Fratel Clemente. (Com)