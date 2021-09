Milano: Valcepina e Rocca (Fd'I), rave illegale in via Pestragalli conseguenza lassismo su fatti di Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rave party illegale scoperto all'alba di oggi in via Pestragalli e via medici del vascello è solo l'ultimo episodio di degrado e abusivismo che coinvolge l'ex centro direzionale. Gli uffici da anni sono oggetto di occupazione da parte di cittadini nordafricani e rom irregolari. La situazione ormai è fuori controllo come dimostra questo rave che ha coinvolto centinaia di giovani". Lo affermano in un nota i candidati di Fratelli d'Italia al consiglio comunale, Chiara Valcepina e Francesco Rocca, che proprio questa mattina sono andati sul posto per un sopralluogo. "Non è la prima volta che in questo edificio vengono organizzati rave e feste abusive che disturbano il riposo di chi abita nella zona, ma soprattutto creano insicurezza e degrado. E' noto che qui ci sia spaccio di droga, anche perché questo edificio occupato si trova in una posizione strategica: vicino alla stazione di Rogoredo e al passante ferroviario. Non è un caso che proprio nelle vicinanze sia sorto il famigerato boschetto della droga, che ha attirato tossicodipendenti e pusher da tutto il Nord Italia". "Sono coinvolti giovani e giovanissimi. La gestione della sicurezza è ridicola: a partire dal ministro dell'Interno e fino al Comune non esiste un programma serio per contrastare questi fenomeni" aggiungono gli esponenti di Fd'I. "I fatti di Viterbo rischiano di diventare un esempio negativo – concludono -. Gli organizzatori sono impuniti, così come i partecipanti. Eppure girano alcol e droga. A Viterbo molte persone sono state male, ci sono stati presunti stupri e molestie. Episodi nei confronti dei quali non si agisce con durezza e che per questo rischiano di fare da apri pista per altre situazioni simili in tutta Italia. A partire da questo rave alla periferia Est di Milano". (Com)