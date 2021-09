© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Calenda mi unisce il fatto che siamo candidati veri. Dopodiché non abbiamo niente altro in comune. E poi lui da ministro non ha fatto nulla per Roma". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano". (Com)