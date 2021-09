© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Giuseppe Conte "i rapporti sono migliorati nel tempo e certe descrizioni dei media all'inizio non hanno aiutato. Ora ci sentiamo ogni giorno: proprio ieri abbiamo parlato a lungo della strategia per le amministrative e Conte mi ha dato ottimi consigli". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano". (Com)