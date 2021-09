Roma 2021: Raggi, io unica donna candidata, libera da logiche di partito e do fastidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono l’unica donna candidata a sindaco di Roma, sono una donna libera, non legata alle logiche di partito e questo dà molto fastidio. Sono scomoda". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente M5s di Roma Virginia Raggi. "Io sono in campo per fermare la destra: il mio sfidante è Michetti che continua a scappare dai confronti. Gualtieri invece non prende decisioni. I cittadini romani aspettano di sapere dove vuole fare la discarica a Roma". (Com)