Scuola: "Tutti a Scuola", a Pizzo Calabro l'inaugurazione del nuovo anno scolastico con Mattarella e Bianchi

Sarà Pizzo Calabro (Vibo Valentia) a ospitare quest'anno "Tutti a Scuola", l'annuale cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. La comunità scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo della città accoglierà domani, a partire dalle 16:30, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e alcune delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza degli istituti di tutta Italia. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e sarà condotta da Andrea Delogu e da Flavio Insinna. Protagoniste dell'evento saranno le scuole selezionate dal ministero dell'Istruzione per aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza. Con il videoclip "Diversi ma in fondo uguali" le bambine e i bambini dell'Istituto Comprensivo "5 Bologna" - Scuola secondaria di I grado "Testoni Fioravanti" di Bologna dimostreranno come in un contesto multietnico la diversità possa essere vissuta al di fuori da stereotipi. Le alunne e gli alunni dell'Istituto "I.O. Griselli" di Montescudaio (PI) promuoveranno una riflessione sui diritti dei bambini attraverso il canto e la recitazione. L'Istituto Comprensivo "Jannuzzi - Mons. Di Donna" di Andria (BT) proporrà una coreografia che esprime inclusione e fiducia sulle note di "Abbi cura di me" di Simone Cristicchi. Le sbandieratrici dell'Istituto Comprensivo 2 Sant'Agata de' Goti (BN) con il loro vessilli d'Italia e d'Europa porranno l'attenzione sul tema della cittadinanza, mentre le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Bruno - Vinci" di Nicotera (VV) racconteranno come hanno ideato e realizzato "Bat Stick - le difficoltà non fan la differenza", un bastone elettronico per persone ipovedenti.