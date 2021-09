Ostia: inaugurata sede della Pro Loco, Ricci "molto da fare per far ripartire turismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pro Loco Ostia Mare di Roma ha inaugurato ieri pomeriggio in piazza Anco Marzio, angolo lungomare Paolo Toscanelli il rinnovato Pit di Ostia che ospiterà la sede della Pro Loco "e vuole essere -si legge in una nota della Pro loco di Ostia- un punto d’incontro e di riferimento non solo per i turisti ma anche per i cittadini, obiettivo: rilancio del litorale e soprattutto valorizzazione della città, del suo mare, del suo patrimonio storico-archeologico. Un compito difficile, c’è molto da fare per far ripartire il volano del turismo. Ieri, comunque, il primo passo: la riapertura ufficiale del Punto di Informazione Turistica". (segue) (Com)