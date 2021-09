Ostia: inaugurata sede della Pro Loco, Ricci "molto da fare per far ripartire turismo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è stato facile – ha sottolineato Antonio Ricci, presidente della Pro Loco Ostia Mare di Roma – ma oggi siamo qui, come Pro Loco ci siamo rimboccati tutti le maniche per raggiungere l’obiettivo di avere una sede, facilmente raggiungibile da tutti. Deve diventare non solo un punto d’informazione per i turisti, ai quali andrà la nostra attenzione, ma anche e soprattutto per la cittadinanza di Ostia ed i romani che non conoscono i gioielli ambientali ed archeologici del mare di Roma. Sarà anche l’occasione per associazioni, Comitati, teatri, cinema, ristoranti per far conoscere a tutti la propria attività. Saremo a disposizione dei cittadini per 360 giorni. Oggi è un giorno di festa e nonostante le tante difficoltà 'burocratiche' incontrate abbiamo completato un percorso”. (Com)